Україна

Коментар тренера Металіста після поразки в матчі УПЛ.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій поділився враженнями від матчу проти Дніпра-1 (0:1).

"Загальні враження дуже приємні, хлопці грали добре. Це те якщо не торкатися результату. По грі ж хлопці показали, на що вони здатні й не даремно вони набрали стільки очок. Команда, на наш погляд, грала так, як вміє й провела хороший матч. Наш суперник, який грає в єврокубках, мав один-два моменти й скористався можливістю забити", — вважає Ратій.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях у Львова, а дніпровський Дніпро-1 послідовно прийматиме кіпрський Аполлон у Лізі Європи, після чого до нього завітає одеський Чорноморець.