Англія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу 13-го туру АПЛ.

У матчі тринадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал не зміг подужати Саутгемптон — 1:1. На м'яч Джаки своїм точним ударом відповів Армстронг.

"Каноніри" залишилися лідерами чемпіонату, проте дали можливість Манчестер Сіті наблизитися до себе на 2 очки. "Святі" у свою чергу залишилися на 15 сходинці.

Огляд матчу:



Саутгемптон – Арсенал 1:1

Голи: Армстронг, 65 — Джака, 11.

Саутгемптон: Базуну — Войнович, Чалета-Цар, Салісу, Перро — Ельюнуссі, Армстронг (Едозі, 80), Уорд-Проуз — Діалло, Арібо (Адамс, 73), Армстронг (Уолкотт, 73).

Арсенал: Ремсдейл — Уайт (Тірні, 72), Габріел, Саліба, Томіясу — Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра, 83) — Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі (Нкетіа, 71).

Попередження: Сака, 29, Волкотт, 89, Войнович, 90.

Відзначимо, що наш співвітчизник Олександр Зінченко був відсутній у заявці на гру через травму.