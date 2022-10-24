Німеччина

Баварія не збирається підсилюватись взимку.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич запевнив, що клуб нікого не куплятиме у зимове трансферне вікно.

"Ні, ми багато зробили цього літа. Взимку ми не будемо активними на трансферному ринку", — сказав Саліхаміджич Bild.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги

Раніше спортивний директор мюнхенської Баварії поділився думками стосовно можливого трансферу англійського бомбардира Гаррі Кейна.