Баварія не збирається підсилюватись взимку.
Хасан Саліхаміджич
24 жовтня 2022, 17:41
Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич запевнив, що клуб нікого не куплятиме у зимове трансферне вікно.
"Ні, ми багато зробили цього літа. Взимку ми не будемо активними на трансферному ринку", — сказав Саліхаміджич Bild.
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Раніше спортивний директор мюнхенської Баварії поділився думками стосовно можливого трансферу англійського бомбардира Гаррі Кейна.