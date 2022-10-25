Англія

Між клубами почалися перемовини.

Відомий журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Брайтон виявив серйозний інтерес до 17-річного лівоногого атакувального хавбека Росаріо Сентраль Факундо Буонанотте.

За повідомленнями італійця, між клубами вже почали перемовини. Про можливу суму переходу наразі невідомо, проте за даними Transfermarkt ціна Буонанотте становить 6 мільйонів євро.

У дорослому футболі Факундо провів 33 матчі, забив 4 м'ячі і віддав 1 асист.

Нагадаємо, в останньому турі очолювані екс-тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі "чайки" поступилися Ман Сіті (1:3).