Між клубами почалися перемовини.
Факундо Буонанотте, Rosario Central
25 жовтня 2022, 08:32
Відомий журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Брайтон виявив серйозний інтерес до 17-річного лівоногого атакувального хавбека Росаріо Сентраль Факундо Буонанотте.
За повідомленнями італійця, між клубами вже почали перемовини. Про можливу суму переходу наразі невідомо, проте за даними Transfermarkt ціна Буонанотте становить 6 мільйонів євро.
У дорослому футболі Факундо провів 33 матчі, забив 4 м'ячі і віддав 1 асист.
Нагадаємо, в останньому турі очолювані екс-тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі "чайки" поступилися Ман Сіті (1:3).