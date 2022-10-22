Англія

До вашої уваги — огляд гри АПЛ.

Фоден, де Брюйне і Бернарду Сілва, Getty Images

Фоден, де Брюйне і Бернарду Сілва, Getty Images

У матчі тринадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі переграв Брайтон, очолюваний колишнім тренером Шахтаря Роберто де Дзербі.

Дубль на свій рахунок записав найкращий бомбардир чемпіонату Ерлінг Голанд, ще один м'яч забив Кевін де Брюйне. У складі "чайок" точним ударом відзначився співвітчизник де Брюйне — Леандро Троссар.

Огляд матчу:



Манчестер Сіті - Брайтон 3:1

Голи: Голанд, 22, 43, Де Брюйне, 75 — Троссар, 53

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Лапорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу — де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі — Гриліш (Палмер, 77), Марез (Фоден, 62), Холанд (Альварес, 80).

Брайтон: Санчес — Данк, Уебстер, Велтман (Еступіньян, 66) — Марч, Гросс (Сармієнто, 87), Мак Аллістер (Гілмор, 87), Кайседо, Лаллана (Лемпті, 46) — Велбек (Ундав, 79), Троссар