Англія

Німецький коуч — про підопічного, для якого сезон розпочався не так, як від нього чекали.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про новачка "червоних" Дарвіна Нуньєса.

"Початок вийшов для нього досить непростим. Він приєднався до нас у передсезонному турне після короткої відпустки, не говорив жодного слова англійською. Для молодого хлопця Ліверпуль – це великий клуб, великий крок уперед. Через його трансферну вартість весь світ спостерігав за ним із першої ж гри. Ми можемо скільки завгодно чекати, що хлопець відразу впорається з цим, але так не буває.

Ніхто не знає, наскільки він може бути добрим, і сам Дарвін не знає цього. Робота з ним приносить суцільне задоволення, але він має бути доступний весь час. Ми працюємо з ним над різними речами. Має неймовірний потенціал. І справа не тільки у швидкості, він справжній трудяга, у нього чудове ставлення до справи. Знаю, що є деякі люди, які говорять щось на кшталт: "Не впевнений щодо його техніки, та й перший дотик викликає питання", але повірте мені, у цьому Дарвін по-справжньому класний. Він робить великі кроки вперед, а це означає, що він все більше освоюється на новому місці", — закінчив Клопп.

У цьому сезоні Дарвін забив 6 голів у 13 матчах всіх турнірів. Покращити бомбардирські показники уругваєць може вже завтра, 29 жовтня, в матчі проти Лідса. Початок — о 21:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.