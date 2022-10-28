Німецький коуч — про підопічного, для якого сезон розпочався не так, як від нього чекали.
Юрген Клопп і Дарвін Нуньєс
28 жовтня 2022, 19:27
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про новачка "червоних" Дарвіна Нуньєса.
"Початок вийшов для нього досить непростим. Він приєднався до нас у передсезонному турне після короткої відпустки, не говорив жодного слова англійською. Для молодого хлопця Ліверпуль – це великий клуб, великий крок уперед. Через його трансферну вартість весь світ спостерігав за ним із першої ж гри. Ми можемо скільки завгодно чекати, що хлопець відразу впорається з цим, але так не буває.
Ніхто не знає, наскільки він може бути добрим, і сам Дарвін не знає цього. Робота з ним приносить суцільне задоволення, але він має бути доступний весь час. Ми працюємо з ним над різними речами. Має неймовірний потенціал. І справа не тільки у швидкості, він справжній трудяга, у нього чудове ставлення до справи. Знаю, що є деякі люди, які говорять щось на кшталт: "Не впевнений щодо його техніки, та й перший дотик викликає питання", але повірте мені, у цьому Дарвін по-справжньому класний. Він робить великі кроки вперед, а це означає, що він все більше освоюється на новому місці", — закінчив Клопп.
У цьому сезоні Дарвін забив 6 голів у 13 матчах всіх турнірів. Покращити бомбардирські показники уругваєць може вже завтра, 29 жовтня, в матчі проти Лідса. Початок — о 21:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.