Італія

Українець близький до зміни клубної прописки.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може залишити клуб взимку. Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Українець незадоволений ігровим часом та розглядає можливість зміни клубної прописки. Натомість Аталанта готова продати українця, але якщо надійде вигідна пропозиція. Нагадаємо, влітку 2019 року Аталанта заплатила Генку за Руслана 13,60 млн €.

Влітку українець був цікавий Тоттенгему та Марселю. Але італійці не погодилися продати гравця збірної України.

В цьому сезоні Маліновський зіграв 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

До речі, на Маліновського вже є претендент. Римська Рома зацікавлена в послугах Руслана. Команда Жозе Моуріньо уважно стежить за його ситуацією і попросила посередника вивчити можливість перевезення Маліновського до столиці Італії на умовах безкоштовного трансферу.