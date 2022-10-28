Ліга Європи

Гравець АЕКа отримав заслужене визнання.

Гол гравця АЕКа Омрі Альтмана у ворота Динамо Київ визнано найкращим за підсумками туру Ліги Європи. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Друге місце — гол Зайца в матчі Фенербахче — Ренн (3:3). Третю сходинку віддали Александару Катаї з Црвени Звезди за гол у ворота Трабзонспора (2:1). На четвертому місці — м'яч Густава Ісаксен з Мідтьюлланна у матчі проти Лаціо (1:2).

Раніше ми писали, що Піхальонок посів четверте місце у голосуванні за найкращий гол 5-го туру Ліги конференцій.