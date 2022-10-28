Німеччина

Лідер мюнхенців пропустить найближчі матчі.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн повідомив, що нападник команди Томас Мюллер не зіграє проти Майнца у Бундеслізі, а також з Інтером у Лізі чемпіонів. Поєдинок Бундесліги відбудеться завтра, 29 жовтня. Матч Ліги чемпіонів заплановано на вівторок, 1 листопада.

"Мюллер знову пошкодив стегно. Він не зможе зіграти завтра з Майнцом і, напевно, у вівторок — з Інтером. Мабуть, нам доведеться дати Томасу тиждень на відпочинок. Подивимося, чи буде він готовий до матчу проти Герти на наступних вихідних", — сказав Нагельсманн.

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