Англія

Дивіться відео голу та найкращих моментів матчу 14 туру АПЛ 30 жовтня 2022, 18:15.

У боротьбі за м'яч - Бовен і Магвайр, Getty Images

У боротьбі за м'яч - Бовен і Магвайр, Getty Images

У матчы 14 туру чемпіонату Англії-2022/23 Манчестер Юнайтед на власному полі мінімально обіграв лондонський Вест Гем. Переможний м'яч на свій рахунок записав Маркус Рашфорд, для якого цей гол став сотим у футболці "манкуніанців".

За підсумками поєдинку МЮ посів п'яту сходинку у таблиці, у той час як підопічні колишнього тренера "червоних дияволів" Девіда Моєса наразі тринадцяті.

До вашої уваги відео голу матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем у 14 турі АПЛ-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 1:0

Голи: Рашфорд, 38

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 79), Еланга (Мактоміней, 61), Фернандес, Рашфорд — Роналду.

Вест Гем: Фаб'яньскі (Ареоля, 46) — Крессвелл, Зума, Доусон, Керер — Райс, Соучек, Бенрахма, Даунс (Форнальс, 78), Боуен — Скамакка (Антоніо, 57).

Попередження: Скамакка, Соучек, Керер, Бруну.