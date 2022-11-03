Англія

Голосування за найкращого тренера АПЛ у жовтні триватиме до 7 листопада.

На звання найкращого тренера англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня претендують Мікель Артета з Арсеналу, Хосеп Гвардіола з Манчестер Сіті та Едді Гау з Ньюкасла. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця Арсенал здобув чотири перемоги та один раз зіграв унічию. Манчестер Сіті також здобув чотири перемоги та один раз поділив очки. Ньюкасл провів шість поєдинків, у яких здобув п'ять перемог і один раз зіграв унічию.

Нагадаємо, голосування за найкращого тренера АПЛ триватиме до 7 листопада. У ньому візьмуть участь уболівальники та експерти чемпіонату Англії.

Зазначимо, що найкращим тренером вересня було визнано Артету.

Раніше повідомлялося, що Голанд, де Брюйне та Кепа сперечатимуться за звання найкращого гравця АПЛ в жовтні.