Англія

Робота нашого співвітчизника оцінена сповна.

Український лівий захисник Віталій Миколенко потрапив до збірної минулого туру чемпіонату Англії за версією WhoScored.

Оцінка гравця Евертона від авторитетного статистичного порталу — 7.75. Це другий показник серед учасників матчу між "ірисками" та Фулгемом, який пройшов минулої суботи у Лондоні.

Зазначимо, що після поєдинку задоволення грою 23-річного українця висловив головний тренер ліверпульців Френк Лемпард.

Нагадаємо, цього місяця Віталій вже потрапляв до збірної туру. Це сталося за підсумками матчу з Саутгемптоном у дев'ятому турі.