Україна

Донецька команда може провести благодійне турне.

Донецький Шахтар має намір провести у США декілька товариських матчів у січні. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "гірники" вже провели переговори про проведення матчів із Ді Сі Юнайтед, Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем, та Далласом. Мета турне по США — зібрати кошти для сімей, які постраждали від російського вторгнення до України.

Нагадаємо, 5 листопада "гірники" зіграють проти Інгульця в УПЛ. Початок о 15:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.