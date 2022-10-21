Англія

Нідерландець може стати директором з футболу МЮ, за який виступав у 2005-2011 роках.

На минулому тижні Манчестер Юнайтед зв'язувався з Едвіном ван дер Саром з приводу його працевлаштування на посаду директор з футболу у "манкуніанському клубі". Про це повідомляє нідерландське видання Voetbalprimeur з посиланням на Today Inside.

Така пропозиція зі сторони МЮ надходить вже не вперше. Втім, 2 роки тому легендарний у минулому футболіст дав зрозуміти, що не хоче залишати Аякс, в якому обіймає посаду генерального директора.

Нещодавно ван дер Сар продовжив контракт із амстердамським грандом до кінця червня 2025 року, проте зараз у "червоних дияволів" є козир — Ерін те Гаг, з яким екс-голкіпер працював в Аяксі. Якщо Едвін перебереться до МЮ, його посаду у клубі зі столиці Нідерландів займе інша легенда — Данні Блінд.

Нагадаємо, крім Тен Гага шляхом Амстердам-Манчестер минулого літа пішов бразилець Антоні. Ним, як і тен Гагом, керівництво МЮ наразі задоволене.