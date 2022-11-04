ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Національна команда представила гравців, які зіграють у змаганні.

Незабаром розпочнеться чемпіонат світу-2022. Збірна Коста-Ріки п'ятий раз у своїй історії зіграє на мундіалі.

Національна команда вже представила футболістів, які будуть присутні у Катарі. У списку є 26 виконавців.

Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ), Естебан Альварадо (Ередіано), Патрік Секейра (Луго).

Захисники: Франсіско Кальво (Коньяспор), Хуан Варгас (Мільонаріос), Кендалл Уостон (Депортіво Сапрісса), Оскар Дуарте (Аль-Вахда Мекка), Даніель Чакон (Колорадо Репідс), Кейшер Фуллер (Ередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Браян Ов'єдо (Реал Солт Лейк), Рональд Матарріта (Цинциннаті).

Півзахисники: Єльцин Техеда (Ередіано), Сельсо Борхес, Брайн Руїс (обидва — Алахуеленсе), Йоустін Салас, Альваро Самора (обидва — Депортіво Сапрісса), Роан Вільсон (Гресія), Херсон Торрес, Дуглас Лопе (обидва — Ередіано), Джевісон Беннетте (Сандерленд), Антоні Ернандес (Пунтаренас), Брандон Агілера (Ноттінгем Форест).

Нападники: Хоель Кемпбелл (Леон), Антоні Контрерас (Ередіано), Хоан Венегас (Алахуеленсе).

Нагадаємо, що у груповому етапі чемпіонату світу Коста-Ріка зіграє в одному квартеті з Іспанією, Німеччиною та Японією.