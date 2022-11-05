Англія

Розпалюються пристрасті навколо матчу між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловився напередодні матчу з Ліверпулем в АПЛ.

"Якщо ви згадаєте, Ліверпуль упустив титул після нічиєї з Тоттенгемом. Я розумію розчарування Клоппа. Вони залишилися без титулу через той результат, через ті два очки.

Але, знаєте, завдяки тій нічиїй ми потрапили до Ліги чемпіонів. Це нормально, і кожен тренер має говорити за свою команду. Для кожного тренера важливо розуміти найкращу стратегію для досягнення результату.

Якщо чесно, я переглянув наш останній матч проти Ліверпуля, і якщо якась команда і заслуговувала на перемогу, то це Тоттенгем, а не Ліверпуль. Коли ти втратив титул, ти можеш сказати дещо погане щодо суперника. Я це розумію, та й він потім перепросив", — сказав Конте.

Матч Тоттенгем — Ліверпуль відбудеться 6 листопада, о 18:30 за київським часом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.