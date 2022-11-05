Україна

Коуч Металіста — про поразку в матчі з Зорею.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій поділився враженнями від матчу проти Зорі (2:3).

- Дуже важко відповідати на питання після такого матчу. В першому таймі було важче, у другому таймі трохи вирівняли гру. Дуже задоволений, що наша команда забила голи. Подякував хлопцям, вони грали мужньо, але, на жаль, трошки нам не вистачило часу.

- Сьогодні вперше Рязанцев отримав велику кількість часу. Як оцінити гру Рязанцева? І на скільки вибув Чідомере?

- У нас багато питань по складу. У нас випало багато гравців: Макс Прядун, який є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату, і Чайковський, і ще декілька футболістів. Ми робили склад з тих гравців, які залишились. Напевно, через те Євген отримав той час і, на наш погляд, добре зіграв, але може ще краще.

Що стосується Чідомере, то доктор подивився. Ви ж розумієте, зараз по-гарячому ніхто і нічого не може сказати. Завтра або післязавтра будуть обстеження, яке покаже серйозність пошкодження.

Підсумки старту в УПЛ? Нашу роботу будуть оцінювати наші роботодавці. Щодня ми працюємо як вміємо. Я казав, що подякував хлопцям за цю гру. Тому оцінку нехай виставляють фахівці.

- Сьогодні Андерсон Піко вперше був в заявці. Як ви оціните форму Піко і ще одного легіонера Саймона, якого теж ще не бачили?

- Ці хлопці є у нас в команді, вони добре працюють на тренуваннях. Піко своєю працею заробив те, що сьогодні потрапив у заявку. Саймон теж працює, але треба час, щоб він вийшов на пік форми, тоді будемо розглядати і його, — закінчив Ратій.

Раніше ми писали, що ррбітр Кубряк, якого звільнили з полону, розсудив матч між юнаками Зорі та Металіста