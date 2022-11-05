Украина: Первая лига

Огляд матчів 11 туру Першої ліги України.

В Першій лізі в суботу зіграли 2 матчі 11 туру: в групі A Епіцентр грав проти Маріуполя, в групі B Чернігів зустрічався з Металургом.

Епіцентр зміг зламати оборону Маріуполя і домігся мінімальної перемоги завдяки голу Шевченка на 60-ій хвилині.

Після 11 матчів Епіцентр має у своєму активі 20 очок і посідає 3 місце, Маріуполь останній з 3 балами.

ФСК Маріуполь — Епіцентр 0:1

Гол: Шевченко, 60.

В іншому матчі суботи Чернігів і Металург не змогли визначити сильнішого. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию — 0:0.

Після 10-ти зіграних матчів Металург має 13 очок і посідає третє місце в групі В, у Чернігова 12 пунктів і 6 позиція.

Чернігів — ФСК Металург 0:0