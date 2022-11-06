Іспанія

Експартнер по команді оцінив останній матч Жерара у кар'єрі.

Захисник Барселони Жорді Альба після перемоги над Альмерією прокоментував завершення кар'єри Жерара Піке.

"Я дуже добре знаю його. Він дуже холодний до незнайомих людей, але дуже сентиментальний до тих, з ким знайомий. Я очікував, що він заплаче, але не знав, коли саме.

Він багато дав Барселоні, а Барселона дала багато йому. Ми сумуватимемо за ним, тепер ми спробуємо виграти титули цього сезону, щоб присвятити їх Піке.

Чи хотів би я піти так само? Сподіваюся, що коли дійде моя черга, все буде так само", — приводить слова захисника AS.

Football.ua у матеріалі розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди.