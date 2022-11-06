Коментар іспанця після звитяги на Стемфорд Брідж.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
06 листопада 2022, 19:48
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди в матчі 15 туру АПЛ проти Челсі (1:0).
"Ми хотіли повернутись на перше місце, тому що конкуренція дуже серйозна. Ми приїхали в гості до топкоманди та заслужили перемогу у матчі.
Арсенал показав зрілість, стійкість та мужність грати так, як нам хочеться. Перемога на цьому стадіоні – ще одна нагода вірити, що гравці можуть робити це під тиском і проти великих суперників", – заявив Артета.
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