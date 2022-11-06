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Коментар тренера Дніпра-1 після гри УПЛ.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу над Минаєм в УПЛ (3:1).

"Вважаю, що грали проти команди, яка добре обороняється та грає при стандартах в атаці. Сьогодні так і було: вони шукали свої шанси на стандартах та у контратаках. Ми контролювали гру, багато атакували, але не могли поставити крапку. Добре відреагували на пропущений гол, увімкнулись та забили двічі. Після цього, по суті, гру було зроблено. Третій гол був остаточною крапкою. Могли ще забивати, але головне, що є перемога, три очки. Маємо дивитися вже далі, готуватись, відновлюватись. У нас складний графік – буде третя гра за шість днів, що дуже важко для хлопців. Будемо готуватися.

Не скажу, що пропущений гол розлютив команду – просто почали більш агресивно діяти в атаці. Швидко відреагували на пропущений гол, заробили стандарт, створили момент. Перемога є закономірною за змістом гри.

У Гуцуляка було ушкодження, і ми до кінця не розуміли, наскільки він готовий, були побоювання, щоб не було рецидиву. Але треба було підсилювати гру, і мали його випускати. Він дуже добре вийшов, молодець, допоміг команді. Забив, віддав – молодець!

Ми завжди готуємося окремо до кожного суперника. Звичайно, мало часу на відновлення. Але календар створений вже так, як створений, і ми у кожній грі прагнемо досягати максимального результату", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

Звіт про матч Дніпро-1 — Минай читайте за посиланням.