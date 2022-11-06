Україна

Коментар фахівця після поразки від дніпрян.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував поразку від Дніпра-1 (1:3) в чемпіонаті України.

"Ми розуміли, проти кого граємо. Команда дійсно заслуговує посідати перше місце у чемпіонаті за грою, організацією, футболістами. Але вважаю, що 65 хвилин ми грали досить непогано та організовано. Так, у суперника були моменти, але ми теж в деяких епізодах могли відкривати рахунок. В цілому, я задоволений, але прикрі помилки… Вони й будуть, через брак майстерності. Наприклад, коли могли другий м’яч забити. Але це молоді пацани. Я вдячний нашим хлопцям, що вони грають, як можуть. Багатьох раніше взагалі не було у Прем’єр-лізі. Будемо рухатися далі та сподіватись, що будемо набирати очки з командами однакового з нами рівня.

Психологічно така поразка є важкою для молодих хлопців? Звичайно. Для старших хлопців теж. Вони зараз пригнічені у роздягальні. Кажуть, що не треба було бігти в атаку. Ну а як не бігти у контратаку. Ми повинні були краще використовувати свої контратаки. А так, команда Дніпро-1 – дійсно хороша команда", — цитує наставника офіційний сайт Дніпра-1.

Звіт про матч Дніпро-1 — Минай читайте за посиланням.