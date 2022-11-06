Підопічні Дженнаро Гаттузо не змогли сповна реалізувати чисельну перевагу.
Реал Сосьєдад — Валенсія, Getty Images
06 листопада 2022, 19:13
У рамках 13 туру іспанської Ла Ліги Валенсія вирушила у гості до Сосьєдаду.
Господарі поля при рахунку 1:0 на свою користь на 17 хвилині залишилися у меншості через вилучення Аріца Елустондо, проте чисельну перевагу команді Дженнаро Гаттузо вдалося реалізувати лише від частини.
На 25 хвилині Валенсія повернула рівновагу в рахунку завдяки зусиллям Ліно, але надалі гравцям Сосьєдада вдалося вдесятьох зберегти нічийний рахунок.
Реал Сосьєдад — Валенсія 1:1
Голи: Гільямон, 10 (аг) — Ліно, 25
Вилучення: Елустондо, 17 (Реал Сосьєдад)