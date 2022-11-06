Іспанія

Підопічні Дженнаро Гаттузо не змогли сповна реалізувати чисельну перевагу.

У рамках 13 туру іспанської Ла Ліги Валенсія вирушила у гості до Сосьєдаду.

Господарі поля при рахунку 1:0 на свою користь на 17 хвилині залишилися у меншості через вилучення Аріца Елустондо, проте чисельну перевагу команді Дженнаро Гаттузо вдалося реалізувати лише від частини.

На 25 хвилині Валенсія повернула рівновагу в рахунку завдяки зусиллям Ліно, але надалі гравцям Сосьєдада вдалося вдесятьох зберегти нічийний рахунок.

Реал Сосьєдад — Валенсія 1:1

Голи: Гільямон, 10 (аг) — Ліно, 25

Вилучення: Елустондо, 17 (Реал Сосьєдад)

