ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома заявка національної збірної Польщі.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич оголосив заявку на чемпіонат світу-2022 року.

У ній опинились 26 футболістів. На жаль, до неї не увійшов захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

До вашої уваги список гравців, які поїдуть на мундіаль:

Воротарі: Бартоломей Драговскі, Лукаш Скорупські, Войцех Щесни.

Захисники: Ян Бендарек, Бартош Берешинські, Метті Кеш, Роберт Гумни, Каміль Глік, Артур Єджейчік, Якуб Ківьор, Ніколо Залевскі, Матеуш Вєтеска.

Півзахисники: Крістіан Бьєлік, Пшемислав Франковскі, Каміль Гросіцкі, Якуб Камінські, Міхал Скораш, Даміан Шиманські, Себастьян Шиманські, Петр Зелінські, Шимон Журковскі.

Форварди: Роберт Левандовські, Аркадіуш Мілік, Кшиштоф Пьонтек, Кароль Свідерскі.

Збірна Польщі потрапила у групу С чемпіонату світу. Команда зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.