Стала відома заявка національної збірної Польщі.
Томаш Кендзера, Getty Images
10 листопада 2022, 17:25
Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич оголосив заявку на чемпіонат світу-2022 року.
У ній опинились 26 футболістів. На жаль, до неї не увійшов захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.
До вашої уваги список гравців, які поїдуть на мундіаль:
Воротарі: Бартоломей Драговскі, Лукаш Скорупські, Войцех Щесни.
Захисники: Ян Бендарек, Бартош Берешинські, Метті Кеш, Роберт Гумни, Каміль Глік, Артур Єджейчік, Якуб Ківьор, Ніколо Залевскі, Матеуш Вєтеска.
Півзахисники: Крістіан Бьєлік, Пшемислав Франковскі, Каміль Гросіцкі, Якуб Камінські, Міхал Скораш, Даміан Шиманські, Себастьян Шиманські, Петр Зелінські, Шимон Журковскі.
Форварди: Роберт Левандовські, Аркадіуш Мілік, Кшиштоф Пьонтек, Кароль Свідерскі.
Збірна Польщі потрапила у групу С чемпіонату світу. Команда зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.