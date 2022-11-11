Англія

Звершився поєдинок Кубка Ліги.

Манчестер Юнайтед в рамках Кубка ліги приймав на своєму полі Астон Віллу та здобув непросту перемогу з рахунком 4:2.

Команда Еріка Тен Гага володіла перевагою, проте пропустила на початку другого тайму після удару Воткінса, який переграв Дубравку в ближньому бою.

"Червоні дияволи" доволі швидко відповіли завдяки голу Мартіаля, проте це не зменшило запал бірмінгемців, які знов вийшли вперед після автоголу Далота.

Після цього Манчестер Юнайтед взяв гру під свій контроль та вже майже нічого не дозволяв супротивнику. Господарі поля знов доволі швидко встановили паритет — голом відзначився Рашфорд.

Трохи згодом Бруну Фернандеш вивів свою команду вперед, а Скотт Мактоміней зняв усі питання щодо переможця.

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 4:2

Голи: Мартіаль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоміней, 90+1 — Воткінс, 48, Далот, 61 (у власні ворота)

Манчестер Юнайтед: Дубравка — Діогу Далот, Магвайр, Лінделеф (Мартінес, 87), Маласіа — Фред (Еріксен, 62), Бруну Фернандеш, ван де Бек (Еланга, 62), Мактоміні , Рашфорд (Каземіро, 82) — Марсьяль (Гарначо, 62).

Астон Вілла: Ольсен — Янг (Кеш, 74), Чемберс, Конса (Мінгз, 59), Аугустінссон (Дінь, 80) — Ремзі (Бейлі, 59), Макгінн, Камара, Дуглас Луїс — Інгз (Буендіа, 59), Уоткінс