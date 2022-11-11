Англія

Покарання за емоції під час матчу з Манчестер Сіті.

Футбольна асоціація Англії (FA) дискваліфікувала головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа на один матч. Про це повідомляє The Athletic.

Німця покарано за вигуки на адресу лайнсмена Гарі Бесвіка під час гри з Манчестер Сіті (1:0). В тій грі німецький фахівець отримав вилучення.

Крім того, Юргена оштрафували на 30 тисяч фунтів, але рішення скасували, оскільки він визнав свою провину.

Таким чином Юрген Клопп не зможе бути присутнім на бровці у матчі проти Саутгемптона. Поєдинок заплановано на суботу, 12 листопада, о 17.00.

До речі, нещодавно стало відомо, що Ліверпуль виставлено на продаж.