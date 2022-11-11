Нападник Барселони Мемфіс Депай може змінити клуб, повідомляє видання Fichajes.

За інформацією джерела, Севілья готова придбати нідерландського форварда "блаугранас". Також інторес до гравця проявляє РомаКонтракт Депая з каталонським клубом спливає влітку 2023 року, тому змінити клуб він зможе на правах вільного агента.

Цього сезону він провів три матчі, в яких відзначився одним забитим голом. Попри те, що нападник майже не грає у клубі, його все ж заявили на чемпіонат світу.