Іспанія 11 листопада 2022, 22:16 Севілья може підписати Депая Нідерландський форвард має шанс залишитись у Ла Лізі. МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES 11 листопада 2022, 22:16 Нападник Барселони Мемфіс Депай може змінити клуб, повідомляє видання Fichajes. За інформацією джерела, Севілья готова придбати нідерландського форварда "блаугранас". Також інторес до гравця проявляє Рома. Контракт Депая з каталонським клубом спливає влітку 2023 року, тому змінити клуб він зможе на правах вільного агента. Цього сезону він провів три матчі, в яких відзначився одним забитим голом. Попри те, що нападник майже не грає у клубі, його все ж заявили на чемпіонат світу. Люди Мемфіс Депай Команди Барселона Севілья Джерела fichajes.com Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте