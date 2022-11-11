Німеччина 11 листопада 2022, 21:55 Баварія продовжила контракт з Ульрайхом Голкіпер залишається в Мюнхені. Свен Ульрайх, офіційний сайт Баварії 11 листопада 2022, 21:55 Баварія продовжила контракт з голкіпером Свеном Ульрайхом, повідомляється на офіційному сайті мюнхенців. Новий контракт розрахований до 2024 року. Нагадаємо, що у травні голкіпер вже перепідписував угоду до 2023 року. Додамо, що Ульрайх повернувся до Мюнхена влітку 2021 року у статусі вільного агента після річного перебування в Гамбурзі. Люди Свен Ульрайх Команди Баварія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте