Німеччина

Голкіпер залишається в Мюнхені.

Баварія продовжила контракт з голкіпером Свеном Ульрайхом, повідомляється на офіційному сайті мюнхенців.

Новий контракт розрахований до 2024 року. Нагадаємо, що у травні голкіпер вже перепідписував угоду до 2023 року.

Додамо, що Ульрайх повернувся до Мюнхена влітку 2021 року у статусі вільного агента після річного перебування в Гамбурзі.