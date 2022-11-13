Англія

Фахівець висловився щодо перемоги над Фулгемом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишився задоволений перемогою над Фулгемом в АПЛ.

"У першому таймі ми грали досить добре і мали забивати більше голів. Ми вели лише 1:0, а після перерви мали чудовий момент, щоб закрити усі питання. Але два тайми ніколи не бувають однаковими, і футбол змінюється протягом матчу. Фулгем став грати все краще і краще, все більше домінувати, створювати моменти. Врешті-решт, вони змогли зрівняти рахунок.

Останні 10 хвилин лишилися за нами, я вважаю. Дуже задоволений нашою стійкістю та холоднокровністю. Перемога пов'язана з вірою в те, що можна забити. Я дуже радий, що знову спрацювала заміна – треба мати не тільки 11 гравців, потрібна команда, щоб вигравати трофеї. А це те, що ми хочемо.

Гол Гарначо – фантастика. Він показує характер, який вам потрібний. У стресовій ситуації він працює, впливає на гру, вірить. Я дуже радий, що ми змогли виховати молодого гравця. І це показує, що коли футболісти заслуговують, вони отримують свої шанси. Він чудовий. Мені подобається, що він має велику віру. Ще з ним приємно працювати. Він любить футбол", — сказав тренер.

Відео голів та огляд матчу між Фулемом та Манчестер Юнайтед дивіться на Football.ua.