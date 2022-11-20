Англія

Іспанець вражений гольовими досягненнями норвезького суперфорварда.

Колишній гравець Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста прокоментував успіхи лідера Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

"Чи зможе він перевершити Мессі та Роналду? Якщо він триматиме нинішній рівень, то зможе це зробити. Але перевершити Лео та Кріштіану буде дуже складно", – сказав Іньєста.

Нагадаємо, Голанд пропускає чемпіонат світу у Катарі, тому що збірна Норвегії туди не потрапила.