У неділю, 20 листопада, взяв старт чемпіонат світу-2022. Грандіозна подія почалася з матчу між Катаром та Еквадором, в якому латиноамериканці здобули перемогу з рахунком 2:0.

У понеділок, 21 листопада, відбудуться ще 3 поєдинки турніру. В останньому з них у рамках групи B зійдуться команди США та Вельсу. Своє послання телефоном до американських футболістів і тренерів вже дав президента країни Джо Байден.

"Друзі, я знаю, що ви — аутсайдер. Але я кажу тобі (головному тренеру американців Греггу Берголтеру — Прим.), чоловіче, у твоїй команді одні з найкращих гравців у світі, ти представляєш цю країну, і я знаю, що ти збираєшся зіграти від душі, тож давайте шокуємо їх усіх! Продовжуйте довіряти один одному, грайте якомога сильніше і знайте — за вас ваші сім’ї, ваші товариші по команді, та вся країна, яка вболіває за вас.

Мені би хотілося бути там, щоби побачити вас, це правда. Йдіть, хлопці, просто грайте від душі. Я знаю, ви зможете. Я знаю, ви зможете!" — ефектно підсумував Байден.

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN