ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер "Фурії Рохи" відправив гравця додому через травму.

У Валенсії незадоволені рішенням головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке виключити Хосе Гая зі складу через травму.

Після повернення Гаї до Іспанії лікарі Валенсії з'ясували, що пошкодження було незначним, і захисник міг би зіграти вже у першому матчі проти Коста-Рики у середу. Нагадаємо, що Луїс Енріке пояснив своє рішення небажанням ризикувати здоров'ям гравця. Це пояснення викликало обурення в Валенсії.

Очікується, що Хосе Гайя повернеться до тренувань із Валенсією 26 листопада.