Головний тренер "Фурії Рохи" відправив гравця додому через травму.
Хосе Гая і Луїс Енріке, фото EFE
20 листопада 2022, 20:30
У Валенсії незадоволені рішенням головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке виключити Хосе Гая зі складу через травму.
Після повернення Гаї до Іспанії лікарі Валенсії з'ясували, що пошкодження було незначним, і захисник міг би зіграти вже у першому матчі проти Коста-Рики у середу. Нагадаємо, що Луїс Енріке пояснив своє рішення небажанням ризикувати здоров'ям гравця. Це пояснення викликало обурення в Валенсії.
Очікується, що Хосе Гайя повернеться до тренувань із Валенсією 26 листопада.