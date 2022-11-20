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Коментар коуча Кривбасу після матчу УПЛ.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував матч 14 туру VBET Ліги проти харківського Металіста 1925 — 0:2.

"Що не вийшло? Не вистачило характеру. Того, чого сьогодні було достатньо у суперника. Так грати без характеру неможливо. Хоча попереджували, що дуже важливий матч. Тим більше усе робилось для того, щоб зіграти на домашньому стадіоні, у Кривому Розі.

Вийшли: цей незрозумілий перший мʼяч влетів. Це десь, можливо, зіграло свою роль. Це надломило хлопців. Хоча був момент, забий Дмитро Хомченовський… Все було б по-іншому. Металіст 1925 після голу змінив вектор гри, почав грати на контратаках. А нам потрібно було забивати, тому багато атакували.

Те, що хотів від команди побачити… Не зміг до них докричатись. А наші опорні хави "сідали" низько, й кому віддавати пас, якщо там один нападник Дебелко. Ну максимум ще два крайні хави: Задерака і Волошин. Цього мало. Треба було десь Хомченовському, Капічу виконувати роль "вісімок". Але вони "сідали" нижче, хотіли розіграти. Це була велика помилка.

І наприкінці тайму пропустили другий гол на контратаці. Думаю, це "зламало" команду психологічно. А другий тайм вже така собі гра… Ніхто не забив. Мені дуже не сподобалась наша гра. По-перше, це відсутність характеру, хоча повинні було його показати. Якщо його немає – думаю, питання до мене як до головного тренера.

Будемо розбиратись з хлопцями, чому так вийшло. Думаю, наступна гра буде зовсім іншою, а там подивимось.

Погодні умови були однакові для обох команд. Треба налаштовуватись та грати при будь-якій погоді. Я казав хлопцям перед грою: тільки характер, тільки боротьба, тоді ми переможемо. Коли гравці приходять у роздягальню з поля, а футболка не брудна, хіба це боротьба?", — завершив Вернидуб.

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