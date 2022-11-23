Англія

37-річний футболіст не перейде до складу "сорок".

Ньюкасл не зацікавлений у послугах Кріштіану Роналду, повідомляє ESPN.

Офіційно: МЮ та Роналду розірвали контракт

"Сороки" виключили цю можливість практично відразу.

Повідомляється, що агент португальця Жорже Мендеш звертався до Ньюкасла щодо трансферу, але клуб не може підписати 37-річного футболіста, навіть якби захотів, через нинішню структуру зарплатної відомості.

Навіть у разі скорочення зарплати на 30%, головний тренер Ньюкасла Едді Гау хоче зберегти у клубі відносну фінансову рівність у питанні зарплат футболістів.