ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Суперник збірної Бразилії стане відомим у четвер, коли закінчаться матчі у групі Н.

Нападник збірної Бразилії Неймар може не встигнути відновитися до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі. Про це повідомляє TNT Sports.

За інформацією джерела, Неймар та Алекс Сандро навряд чи будуть доступними для Тіте у першому матчі плей-оф мундіалю.

Однак наголошується, що правий захисник Данило встигне відновитися та зможе взяти участь у матчі.

Зазначимо, що Бразилія дізнається суперника по 1/8 фіналу ЧС-2022 у четвер, коли закінчаться матчі групи Н.

Раніше повідомлялося, що у збірній Бразилії впевнені, що серби навмисно травмували Неймара.