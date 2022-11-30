Завершились усі матчі квартету.
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30 листопада 2022, 19:20
Третій тур у групі Д групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі офіційно закінчився двома зустрічами: Туніс сенсаційно обіграв Францію, а Австралія дотиснула Данію.
За підсумками групового етапу Франція та Австралія набрали по шість очок і посіли перше та друге місця відповідно. Таким чином, французи та австралійці пройшли до плей-оф ЧС-2022.
Туніс з одним забитим та одним пропущеним голом набрав чотири очки та посів третє місце, а Данія несподівано провалилася, набравши лише один бал. Туніс та Данія залишають турнір і вирушають додому.
|ГРУПА D
|1
|
|Франція
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|2
|
|Австралія
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|
|Туніс
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|
|Данія
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.