ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі квартету.

Третій тур у групі Д групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі офіційно закінчився двома зустрічами: Туніс сенсаційно обіграв Францію, а Австралія дотиснула Данію.

За підсумками групового етапу Франція та Австралія набрали по шість очок і посіли перше та друге місця відповідно. Таким чином, французи та австралійці пройшли до плей-оф ЧС-2022.

Туніс з одним забитим та одним пропущеним голом набрав чотири очки та посів третє місце, а Данія несподівано провалилася, набравши лише один бал. Туніс та Данія залишають турнір і вирушають додому.

ГРУПА D 1 Франція 3 2 0 1 6 3 3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3 4 -1 6 3 Туніс 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Данія 3 0 1 2 1 3 -2 1

Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.