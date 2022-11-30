ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поразка від Тунісу стала досить несподіваною для французів.

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Франції другим складом поступилася Тунісу з рахунком 0:1.

Єдиний гол у ворота французів забив Вахбі Хазрі.

Ця поразка стала доволі несподіваною та завершила серію без поразок. Востаннє Франція програвала на груповому етапі чемпіонату світу 22 червня 2010 року проти ПАР.

Проте поразка не вплинула на підсумкове місце французів у групі. "Ле Бле" фінішували на першій сходинці та зустрінуться у 1/8 фіналу з Польщею, Аргентиною, Саудівською Аравією чи Мексикою. Іхній суперник визначиться сьогодні у другому слоті ігрового дня.