Боротьба Мессі та Роналду досягла апогею.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 13:42
У рамках 1/8 фіалу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини грає проти збірної Австралії.
Рахунок у цій грі відкрив капітан аргентинської команди Ліонель Мессі на 35 хвилині гри. Для нього цей матч — 1000 у дорослій кар'єрі.
Окрім цього аргентинець встановив для себе досить важливе досягнення. Він наздогнав Кріштіану Роналду по голах на великих турнірах.
Тепер у Мессі 9 м'ячів на чемпіонатах світу та 13 на Кубку Америки (всього — 22). У 37-річного Роналду також 22 голи: 14 — на чемпіонатах Європи та 8 — на чемпіонатах світу.