ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Боротьба Мессі та Роналду досягла апогею.

У рамках 1/8 фіалу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини грає проти збірної Австралії.

Рахунок у цій грі відкрив капітан аргентинської команди Ліонель Мессі на 35 хвилині гри. Для нього цей матч — 1000 у дорослій кар'єрі.

Окрім цього аргентинець встановив для себе досить важливе досягнення. Він наздогнав Кріштіану Роналду по голах на великих турнірах.

Тепер у Мессі 9 м'ячів на чемпіонатах світу та 13 на Кубку Америки (всього — 22). У 37-річного Роналду також 22 голи: 14 — на чемпіонатах Європи та 8 — на чемпіонатах світу.