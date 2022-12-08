ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький у Досі поговорив із медіа-продюсером Юрієм Шепуновим, який працює в футбольній компанії, яку очолює найкращий бомбардир в історії збірної Австралії Тім Кейхіл.

- Юрію, як ви опинилися в Катарі?

- Родом я із Луганську, переїхав до Києва у 2013 році. Працював на різних телеканалах. З 2019 року перебрався до Катару. Мене запросили на роль медіа-продюсера в Aspire Academy у департамент Special Project, де моїм босом є легенда австралійського футболу Тім Кейхіл.

Спочатку працював у департаменті футболу, в офісі з аналітиками, але з самого початку робив відеопроекти та створював медіа та діджитал контент. Потім до академії приєднався Тім Кейхіл і згодом запросив до себе у відділ спеціальних проектів. Загалом у академії працюють люди з понад 60 країн світу.

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- Ви вже три роки в Катарі, тож добре ознайомлені з країною. Які плюси, а які мінуси Катару?

- Катар це стабільність та безпека, дуже гарна атмсофера для життя родини с дітьми, до європейців місцеві відносяться з повагою, завжди посміхаються та вітають. Погодні умови починаючи з кінця жовтня і до кінця квітня дуже лагідні для життя, поруч Перська затока, де можна відпочити. Я вдячній цій країні ще й зтієї причини, що знайшов тут своє кохання – Тетяну, вона родом із Білорусі, працює тренером з плавання. У жовтні цього року у нас народилася україночка Шарлотта, так що тепер я дуже щасливий сімьянин. А ще Катар це величезний хаб, звідси можна літати дешево у напрямках Азії та Африки.

З головних мінусів — ритм життя дуже повільний, не дуже багато різноманітних локацій, немає гір, лісів та річок. Європейське комьюніті мале. Іноді зіштовхуєшься з ситуацією, коли місцеві роблять що заманеться, а тобі не можна — тобто твої права не такі як в них. Дуже агресивні місцеві водії. Я з чималом досвідом за кермом, але як вони їздять мене це лякає.

- Наскільки складний клімат для українців?

- Влітку занадто спекотно, температура доходить до 53 градусів, це те ще пекло, але вже звик та адаптувався до цього регіону. На адаптацію пішло десь приблизно півроку, але зараз я тут більше трьох років, тоже повністю адаптований. Взимку буває навіть холодно для українця. Ще треба сказати, що в Катарі трапляються пісчані шторми, і це дуже неприємне явище. В такі дні академія не тренується на вулиці, тількі у манежі. Дощ — рідке явище, але коли він йде, всі йому радіють. Прям як свято якесь.

- Катарці сприймають українців так само, як і інших іноземців?

- Ставлення до українців таке ж, як і до усіх експатів. У моєму колі та на роботі все дуже гарно, але цього не можу казати про всіх, тому що, наприклад, у сфері послуг за чутками ситуація не дуже приємна. Ставлення місцевих до всіх хто не є катарцем зверхнє – типу експатів, можна обійти у черзі або підрізати на дорозі, порушивши правила дорожнього руху. Однак молоде покоління катарців вже більш лояльне, я бачу це на прикладі роботи в академії.

- Наскільки суворо вони дотримуються правил Корану?

- Корану дотримуються всі мусульмани: 5 разів на день намаз, тримають пост у Рамадан. Але ж знову, коли катарці подорожуть світом та знімають соуп (білий одяг), та розчиняються у натовпі з усіма мешканцями тих країн, та живуть європейським життям. Так би мовити, швидко перевдягаються.

У п’ятницю кафе у молах та супермаркетах зачиняються на велику перерву приблизно з 11 ранку і до часу дня, в цей час вони збираются у мечетях та проводять молитву.

- Як би ви описали катарців як націю?

- Катарці дуже гордий народ. Вони люблять свого Еміра — Таміма Аль Тані! Вони — патріоти країни. Загалом усі катарці працюють на контролюючих посадах: діректори та президенти компаній. Робота лікарем, полісменом чи вчителем першого рангу для них неприпустима. А ще вони трішки ліниві.

- Чи велика українська діаспора в Катарі? Наскільки підтримують один одного?

- Є група украінців в Катарі, яка налічує трохи більше двох тисяч людей. Після 24 лютого ми об’єдналися та почали активно допомагати українцям — збираємо кошти, волонтеримо. Я з Христиною Шажко та ще двома дівчинами записали відеозвернення для громади Катару про підртимку грошима та опублікували у всіх можливих соцмережах з посиланням на фонд “Повернись Живим”.

Тиждень тому з’явилося відео, де начебто телеканал «Аль-Джазіра» зробив сюжет про українських фанатів, які намалювали вуса символу ЧС-2022 з гаслом «Хай живе Гітлер». Я звернувся у посольство та допоміг консулу пояснити, що то був фейк. Я це знав, тому що у моєму чаті ми з друзями напередодні обговорвали цей фейк та розібрали в детялях, і знайшли купу помилок. Всю інформацію я передав консулу, а він вже зробив репорт та запостив це у ФБ.

- Які професії ціняться в Катарі? Чи реально українцю влаштуватися на роботу?

- Професії дуже різні, великий попит на вчителів або тренерів, цінуються фінансисти, аналітики. Дуже багато вихідців з СНГ, особливо дівчат, працюють у сфері обслуговування — хостінг, кабін крю, бьюті сфера, офіціанти, є наші доктори, фізіотерапевти та масажисти у лікарнях. Влаштуватися можливо, але ринок праці вже перегружений. Якщо 5 років тому було дуже просто знайти щось пристойне, то зараз все менше таких позицій.

- Чого вам не вистачає українського в Катарі? Чого в Катарі нема, що є в Україні?

- Не вистачає природи та нашої кухні, а з рештою можна змиритися. Ще в Катарі замало заходів — концертів, театрів, та навіть кіно тут з акцентом на Азію та Схід. Залишається займатися спортом та виїзджати у кемпінг.

- Як з побутовим сервісом, медициною?

- Щодо побуту – тут все ідеально! Існує доставка будь-чого, інфраструктура шикарна, все новеньке і гарненьке. Якісна та швидка медицина дуже дорога, якщо в тебе немає страховки, то є безкоштовна, але вона дуже повільна та іноді неякісна через великий наплив людей.

- Які відносини у Катара з сусідніми країнами Перської затоки?

- Останнім часом відносини покращились, адже до цього була велика блокада Катару зі сторони Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту. Блокаду зняли у 2021 році. Я був у Еміратах, а ще дуже багато знаю про саудитів, так ось Катар краще усіх цих краін у культурному плані та за рівнем життя.

Однак навіть Катару ще є куди зростати в економічному сенсі. Запасів газу та нафти тут ще набагато років. Сусідні країни тому й негативно ставилися до Катару, бо тут великий дохід на душу населення. Найбільш лояльним до Катару завжди був Оман, у часи блокади усі рейси здійснювались через Оман. Катар дуже гарно впорався з ізоляцією. Вони запустили власне виробництво тих товарів, що раніше постачались зі стран Перської затоки.

Цікаво буде поспостерігати, що буде з Катаром після ЧС-2022. Всі попередні роки країна готувалась до цього величезного івенту і витрачала купу грошів, але як ми бачимо світ не дуже відкрито підтримав та оцінив це. І ось тепер постає цікаве питання, який вектор розвітку країна обере? Залишиться таким собі спорт-хабом на азійському напрямку, чи підуть шляхом ОАЕ та зануряться більше у фінансові інститути та світовий бізнес?

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Валерій Пригорницький (Доха)