ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Несподіване зізнання аргентинця.

Півзахисник Ювентуса та збірної Аргентини Анхель Ді Марія розповів, чому вирішив залишити Манчестер Юнайтед у 2015 році.

"Наші стосунки були розірвані, я хотів виїхати з Манчестер Юнайтед до чортової матері. Керівництво знало, що моєю проблемою був Луї ван Гал.

Ми виграли з рахунком 3:0, я забив гол і віддав гольову передачу, а наступного дня він зателефонував мені, щоб показати відео з кожним моїм невдалим пасом. Найгірший тренер у моїй кар'єрі", — цитує аргентинця Ataque Futbolero.

Нагадаємо, що Аргентина, в якій грає Ді Марія, зустрічатиметься з Нідерландами під керівництвом Луї ван Гала у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди — Аргентина відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.