Підопічним Гансі Фліка не вистачило реалізації, щоб пройти груповий етап катарського мундіалю.
Гравці зібрної Німеччини, getty images
08 грудня 2022, 15:12
Національна збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу-2022 на стадії групового етапу, опинившись позаду збірних Японії та Іспанії в своєму квартеті.
Проте, як повідомляє The xG Philosophy, за показником очікуваних голів (xG) підопічні Гансі Фліка продовжують бути лідерами катарського мундіалю.
xG "Бундестім" у трьох матчах групового етапу склав 11,12 (тобто німці мали забивати мінімум 11 голів), при цьому вони змогли реалізувати лише шість своїх моментів.
Друге місце за показником xG дісталося збірній Бразилії – 8,53 (7 голів забили у чотирьох матчах), а третє займає збірна Франції – 8,50 (9 голів у чотирьох матчах).