ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Підопічним Гансі Фліка не вистачило реалізації, щоб пройти груповий етап катарського мундіалю.

Національна збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу-2022 на стадії групового етапу, опинившись позаду збірних Японії та Іспанії в своєму квартеті.

Проте, як повідомляє The xG Philosophy, за показником очікуваних голів (xG) підопічні Гансі Фліка продовжують бути лідерами катарського мундіалю.

xG "Бундестім" у трьох матчах групового етапу склав 11,12 (тобто німці мали забивати мінімум 11 голів), при цьому вони змогли реалізувати лише шість своїх моментів.

Друге місце за показником xG дісталося збірній Бразилії – 8,53 (7 голів забили у чотирьох матчах), а третє займає збірна Франції – 8,50 (9 голів у чотирьох матчах).