Англія

Окрім 25-річного колумбійця, всі гравці "червоних" тренуються у загальній групі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про перебіг тренувального збору, який команда АПЛ проводить на тлі паузи через чемпіонат світу у Катарі.

"Хлопці, які перебувають на зборі, всі в хорошій формі. Що погано — повинні подивитися, як себе почуває Луїс. Він щось відчув недобре. Нам потрібна додаткова оцінка його здоров’я. Але крім цього всі інші мають дуже хороший вигляд", - наводить слова Клоппа прес-служба клубу.

Нагадаємо, 25-річний колумбієць не грав через травму з початку жовтня. Цього сезону Діас провів 12 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що найближчим часом Ліверпуль проведе два контрольні матчі — проти Ліона та Мілана. Перша гра з французами відбудеться 11 грудня, а з італійцями – 16 грудня.