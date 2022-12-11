Англія

Манчестерський клуб відчуває проблеми в атакувальній лінії.

Наставник Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг озвучив кадрові проблеми, з якими зіштовхнулась його команда після розірвання контракту з Кріштіану Роналду.

"Ми хочемо нападника, але купимо тільки тоді, коли ми знайдемо потрібного гравця. Ми робимо все, що в наших силах. Ми досліджуємо кожну можливість і робимо все, що від нас залежить", — сказав тен Гаг.

Раніше тен Гаг зізнався, що хотів бачити Кріштіану у своєму складі.