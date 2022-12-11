ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек Франції прокоментував перемогу в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Франції напередодні зазнала переграла Англію в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), завдяки чому вийшла до наступного етапу розіграшу міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Півзахисник "Les Bleus" Адрієн Рабьо після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Навіть коли Франція в своїй нинішній формі перебуває під тиском чи має певні складнощі в ігровому плані, вона відчуває себе невразливою. Це дуже важливо.

Це був дійсно дуже важкий матч для нас за багатьма параметрами. Від імені команди можу сказати, що кожен гравець залишив усі сили на футбольному полі.

Здобуття перемоги було нашим головним завданням, і ми зуміли його виконати, тому зараз почуваємось дуже щасливими.

Марокко — наш наступний суперник, тому всі думки, починаючи від завтра, будуть спрямовані на підготовку до цієї гри. Пишаємось, що саме за нами залишився квиток до наступного раунду", — заявив французький виконавець.

Наступний матч на чемпіонаті світу-2022 Франція зіграє проти Марокко.