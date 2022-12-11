ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Неоднозначний коментар хавбека "трьох левів".

У суботу, 10 грудня, збірна Англії залишила чемпіонату світу-2022, програвши у чвертьфіналі французам. Півзахисник "родоначальників футболу" Деклан Райс поділився своїми враженнями від поєдинку.

“Ми не відчували себе надто впевнено, але все ж достатньо, щоб обіграти Францію. Якщо не рахувати двох голів французів, я не можу пригадати, щоб вони грали добре і були креативними. Так, часом вони грали досить непогано. Але, як на мене, краща команда програла.

Ми ж у свою чергу продемонстрували високий рівень. Люди знову починають вірити в нас, країна жене нас уперед. Багато років поспіль цього не було, тож ми можемо пишатися собою.

Однак першочергову роль у футболі відіграє підсумковий результат, тож ми маємо його здобувати.

Ми не задоволені деякими рішеннями арбітра, але врешті-решт це ми програли, і тому ми відповідальні за цю поразку. Якщо ми подивимося на команду, то ми молоді і маємо велику кількість хороших гравців" — передає слова 23-річного хавбека Вест Гема французьке видання RMC Sport.

Своїми емоціями від поєдинку також поділився Гаррі Кейн, який наздогнав Вейна Руні за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Англії. Тепер двоє нападників ділять рекорд на двох.