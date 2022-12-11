Україна

Голкіпер киян — про поточну ситуацію в турнірній таблиці.

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет підбив підсумок першої частини сезону. Нагадаємо, що на зимову перерву кияни пішли на третій сходинці чемпіонату.

"Для нас ця ситуація з третім місцем не може бути прийнятною, оскільки такий клуб, як Динамо Київ, завжди ставить перед собою лише найвищі задачі й для нас є лише перше місце в таблиці. Шанси завжди є, тож будемо наполегливо працювати й вірити, що весняна частина сезону в чемпіонаті складеться для нас краще", — цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, раніше президент клубу Ігор Суркіс висловив повну підтримку головному тренеру "біло-синіх" Мірчі Луческу після невдалої першої половини сезону.