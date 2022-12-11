ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський тренер розповів, як його команда гратиме проти Лео.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився напередодні матчу з Аргентиною в півфіналі чемпіонату світу.

"Нам потрібно оборонятися проти Мессі не за допомогою персональної опіки. Ми знаємо, як багато він бігає, як любить працювати із м'ячем. Основною якістю буде дисципліна. Якщо ми зможемо повторити те саме, що й із Бразилією, нам нема чого боятися.

Ми проведемо докладний аналіз Аргентини, тому що досі ми не були зосереджені на них. Мессі — їхній головний гравець, який чудово грає і веде за собою цю збірну", — вважає Далич.

Матч Хорватія — Аргентина відбудеться 13 грудня, початок — о 21:00.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович - рекордсмен по відбитим пенальті на чемпіонатах світу.