Іспанія

31-річний бельгієць може продовжити кар'єру в Італії.

Вінгер мадридського Реалу Еден Азар може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Марко Барзагі.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного бельгійця зацікавлений міланський Інтер, який готовий підписати футболіста як вільного агента наступним літом.

Азар має контракт з "вершковими" до літа 2024 року, але мадридський клуб буде готовий відпустити гравця, щоб не платити йому зарплату в розмірі 15 мільйонів євро за сезон.

Також наголошується, що перехід Едена буде можливим, якщо він погодиться на скорочення свого окладу.

У поточній кампанії Азар провів шість поєдинків, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Еден Азар оголосив про завершення міжнародної кар'єри.