31-річний бельгієць може продовжити кар'єру в Італії.
Еден Азар, Getty Images
11 грудня 2022, 14:39
Вінгер мадридського Реалу Еден Азар може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Марко Барзагі.
За інформацією джерела, у послугах 31-річного бельгійця зацікавлений міланський Інтер, який готовий підписати футболіста як вільного агента наступним літом.
Азар має контракт з "вершковими" до літа 2024 року, але мадридський клуб буде готовий відпустити гравця, щоб не платити йому зарплату в розмірі 15 мільйонів євро за сезон.
Також наголошується, що перехід Едена буде можливим, якщо він погодиться на скорочення свого окладу.
У поточній кампанії Азар провів шість поєдинків, у яких відзначився одним голом та одним асистом.
Раніше повідомлялося, що Еден Азар оголосив про завершення міжнародної кар'єри.