ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький вінгер поділився своїми думками після гри з Англією у Катарі.

Вінгер збірної Франції Кінгслі Коман прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Англії (2:1).

"Я щасливий, це чудово. Справді неймовірне почуття, ми провели чудовий матч. Ми йшли за перемогою, тому дуже раді.

На лаві запасних ніколи не буває спокійно. Під час пенальті Кейна у мене мурашки йшли по шкірі. Ми завжди готові боротися один за одного. Навіть, перебуваючи на лавці, ми намагаємося передати енергію гравцям на полі. Ми кричали, допомагали чим могли. Був божевільний розжар.

Коли я вийшов на поле, я намагався боротися за кожен м'яч, хоч їх було небагато. Наприкінці я припустився помилки і дуже злякався. Ми повинні зберігати концентрацію на полі, бо попереду ще половина шляху.

У наступному раунді ми зіграємо із чудовою збірною Марокко. Треба вкласти всю енергію в досягнення бажаного результату. Вони добре проявили себе, вийшовши з важкої групи. Марокканці заслужили право бути у півфіналі. Нам варто грунтовно підготуватися", — наводить слова Комана RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.