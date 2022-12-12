Італія

30-річний серб у трьох матчах Серії А зробив дві результативні передачі.

Півзахисника Ювентуса Філіпа Костича визнано найкращим гравцем туринського клубу за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".

Минулого місяця 30-річний серб провів три матчі в італійській Серії А, в яких відзначився двома гольовими передачами. При цьому дві гольові він віддав у матчі проти міланського Інтера.

Нинішнього сезону Костич провів 21 матч, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.

Після 15 турів Ювентус посідає третє місце у турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від Наполі на 10 очок, а між ними Мілан, який набрав на два бали більше.